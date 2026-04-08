फिर गरमाई धनंजय सिंह और अभय सिंह की लड़ाई, गोलियों की गूंज पहुंची कोर्ट, ‘बहुबली’ ने लगाए गंभीर आरोप

कोर्ट से बाहर निकलते समय धनंजय सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अभय सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चलवाई थी। वे याद दिलाते हैं कि 1996 में हेमंत सिंह की हत्या के मामले में अभय सिंह मुख्य अभियुक्त था और धनंजय सिंह उसमें सह-अभियुक्त थे। जब अभय सिंह के नाना से मदद मांगने वाले बयान पर सवाल किया गया, तो धनंजय सिंह ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभय सिंह खुद 54 महीने जेल में बंद रहे। उनके नाना उन्हें तो छुड़ा नहीं पाए। फिर मेरी मदद क्या करेंगे? धनंजय सिंह ने कोर्ट पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज बहस पूरी हो जाएगी।