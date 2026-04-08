हिमंता बिस्वा सरमा पर अखिलेश यादव का तंज, गौमांस खाने वाले बयान पर साधा निशाना, भाजपा हटाने की कही बात

अखिलेश यादव का यह हमला असम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की आंतरिक कलह और उसके नेताओं के बयानों को लेकर है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि सत्ता बचाने के लिए वह जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और अपने नेताओं के बीच तमाशा चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार में जनता परेशान है, जबकि नेता एक-दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन बयानों के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश की है। यह बयान उत्तर प्रदेश और असम दोनों राज्यों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा की नीतियों और नेताओं के बयानों पर हमला बोल रहे हैं।