काशी का होगा विस्तार, लोगों को मिलेगा अत्याधुनिक ठिकाना, 400 एकड़ में टाउनशिप बसाने की तैयारी

जिलाधिकारी ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं, जिनके घर और मकान शहर के बीचो-बीच स्थित हैं और वहां पर एक कार तक जाने की सुविधा भी नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहां सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल-कॉलेज की उचित व्यवस्थाएं होंगी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा मानक के अनुरूप कार्य को कराया जाएगा जिसमें चौड़ी सड़क, घर-घर पीने योग्य पानी, पीएनजी का गैस कनेक्शन इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि यह टाउनशिप पूरी तरीके से प्लानिंग के अनुसार बसाए जाएंगे, जहां लोगों के घर के पास ही यह सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।