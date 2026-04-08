वाराणसी में गंदगी फैलाने वालों की फोटो देकर करें कमाई, मिलेगा ₹500 का इनाम

शहर की साफ सफाई को लेकर नगर निगम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में वरुणा नदी में जलकुंभी के बीच एंटी लारवा छिड़काव और एढ़े में गौशाला में बाउंड्री बाल निर्माण को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही मानसून के दौरान शहर को जल भराव से रोकने के लिए नालों की सफाई को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। इस बैठक में शामिल महापौर अशोक तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नालों की साफ सफाई को लेकर टेंडर जारी कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए की बरसात के समय इनमें पानी न भरने पाए।