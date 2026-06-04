वाराणसी में युवक ने पुलिसकर्मियों को सरेराह पीटा, परिजन बोले- मानसिक स्थिति ठीक नहीं

वीडियो में दिख रहा है कि युवक पहले पुलिस जीप में बैठे पुलिसकर्मी को पीटता है। उसके बाद पास में ही खड़े एक दारोगा और एक कांस्टेबल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं, युवक द्वारा पुलिसकर्मियों को पीटे जाने की खबर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पड़कर थाने ले आई। इसके साथ ही उसके परिजनों को मामले की जानकारी दी गई।