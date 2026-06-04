‘अपराध मुक्त नहीं अपराध युक्त प्रदेश हो गया है यूपी’, वाराणसी में भाजपा पर भड़के अजय राय बोले-कांग्रेस के बब्बर शेर डरने वाले नहीं

अजय राय ने कहा है कि महोबा में दलित बेटी के साथ हुए अन्याय और उत्पीड़न के मामले में जब वह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से बौखला गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेताओं ने दलित बेटी को न्याय दिलाने में कोई मदद नहीं की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके खिलाफ बुनियाद आरोप लगाए गए। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि देश और प्रदेश की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की छवि पर प्रहार कर रही है।