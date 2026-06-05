मस्जिद हटाने के बाद काशी स्टेशन के विस्तारीकरण में तेजी, बनाया जाएगा मॉडल स्टेशन, 350 करोड़ आएगी लागत

बताया जा रहा है कि काशी रेलवे स्टेशन को 2024 में मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की योजना लाई गई थी और जमीन की पैमाइश करने के बाद पता चला कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है और इस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इसके बाद रेलवे ने जमीन को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। वहीं, स्थानीय कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की हार होने के बाद इसपर निर्माण कार्य शुरू किया गया है।