सीएम योगी का 54वां जन्मदिन: काशी में 54 किलो लड्डू का केक, 54 पौधों का रोपण, योजनाओं की लगाई गईं तस्वीरें

वहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र चौधरी, मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें बधाई दी है। सीएम के जन्मदिन पर सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी बधाई भेजी है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु की कामना की है।