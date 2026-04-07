गंगा नदी में बियर पार्टी पर पुलिस की कार्रवाई, वीडियो वायरल होने के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

इसी के बाद अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें कुछ लोग नाव पर डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे और इस दौरान एक नाम में सवार एक युवक बियर का सेवन कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद मांझी समाज ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए समाज को इस मामले से अलग करने की बात कही थी। इसके साथ ही मांझी समाज ने कहा था कि इस घटना को मांझी समाज से ना जोड़ा जाए और समाज इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता। वहीं, मांझी समाज ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी।