वाराणसी के कांजी हाउस में मृत बछड़े को नोचता दिखा कुत्ता, वीडियो से खुली पोल, नगर निगम ने की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना हाल में ही उनके संज्ञान आई है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कांजी हाउस में मौजूद एक सांड ने पशुओं पर हमला किया था, जिसमें एक बछड़ा घायल हो गया था। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस मामले में कुछ ढीलाई बरती गई। इसके बाद कुत्ते अंदर तक प्रवेश कर गए। शायद यही वजह है कि वायरल वीडियो में कुत्ता बछड़े के शव को नोच रहा है।