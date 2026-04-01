वाराणसी में रेलवे ट्रैक के किनारे मिली AK-47 राइफल, मैगजीन में भरी थी गोलियां

पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए राइफल को अपने कब्जे में ले लिया और जब जांच की गई तो राइफल में मैगजीन लगा हुआ था, इसके साथ ही मैगजीन गोलियों से भरी हुई थी, जिसके बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया। इस दौरान जैतपुरा पुलिस ने इस घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद डीसीपी काशी, एडीसीपी और एसीपी चेतगंज सहित कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने आरपीएफ को भी इसकी सूचना दे दी।