महोबा के बाद वाराणसी में अजय राय के खिलाफ दर्ज हुए दो मुकदमे, पीएम नरेंद्र मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

वाराणसी महिला व्यापार मंडल की नेता सुनीता सोनी ने चौक थाने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं, आर्यन पंड्या की तहरीर के बाद एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। अजय राय पर महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुनीता सोनी और आर्यन ने शनिवार को अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए चौक थाने में शिकायत पत्र सौंपा था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।