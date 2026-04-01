काशी बनेगी मेडिकल टूरिज्म का हब, एलोपैथ से आयुर्वेद तक के मेडिकल कॉलेज होंगे स्थापित, हेल्थ सेक्टर को मिलेगी नई उड़ान

जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान प्रदेश में आठ राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से एक वाराणसी में स्थापित है। उन्होंने बताया कि अब काशी जो है सिर्फ एलोपैथ तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि यहां होम्योपैथिक, आयुर्वेद और सोवा-रिग्पा पद्धति से भी छात्रों को शिक्षा मिल पायेगी इसके साथ ही मरीजों के लिए भी यह वरदान साबित होने वाला है। उन्होंने बताया कि शायद काशी प्रदेश का एक मात्र ऐसा शहर होगा, जहां पर इन सभी पद्धतियों का एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। इन मेडिकल कॉलेज की सौगात से सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों के लोगों और छात्रों को भी सुविधा मिलेगी।