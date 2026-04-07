सोशल मीडिया पर शुरू हुई SDM ज्योति मौर्य व उनके पति की चर्चा, वायरल खबर पर पति ने बताया सच

दरअसल, सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य के पति की यूपीएससी की परीक्षा में पास होने की खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने के बाद आलोक मौर्य ने इस मामले में बताया है कि उनके इंटरव्यू देने का वीडियो फर्जी है। उन्होंने कहा कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अब तक दो बार परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। हालांकि, वह लगातार इस प्रयास में हैं कि उनका चयन हो जाए और वह एक आईएएस अधिकारी बन जाएं।