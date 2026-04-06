वाराणसी में चोरी के गहने बेच बीवी संग मनाया हनीमून, लौटते ही हथकड़ी ने किया स्वागत

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपराध और आशिकी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शहर के रोहनिया इलाके में हुई एक बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर अपराधी शनि धरकार को गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि यह शातिर चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ नैनीताल में हनीमून मना रहा था। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ों की सैर कर वापस लौटा, वाराणसी पुलिस ने उसे परमानंदपुर के पास से दबोच लिया।