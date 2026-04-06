गंगा में इफ्तार पार्टी के बाद शराब पार्टी का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, सच पता लगाने में जुटी पुलिस

एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है।जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्योंकि रविवार को मांझी समाज के लोग मंदिर के लिए निकले थे और पूरी रात को वहां रहकर पूजा अर्चना करने के बाद अगले दिन वापस लौटते हैं और जो वीडियो है वह देर रात का बताया जा रहा है। इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यदि वीडियो में सत्यता पाई जाती है तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, इससे पहले गंगा नदी में रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी किए जाने का भी वीडियो सामने आया था। आरोप है कि वीडियो में कुछ लोग बिरयानी खाते नजर नजर आए और हड्डियों के अवशेष गंगा नदी में फेंक दिय। इस मामले में 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।