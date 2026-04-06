कुमाऊं में 526 पुलिसकर्मियों का तबादला, 124 दरोगा पुराने जिले छोड़ने को तैयार नहीं

Kumaon Police Transfer List 2026: कुमाऊं परिक्षेत्र की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आईजी ने एक साथ 526 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किए हैं, जिसमें दरोगा से लेकर कांस्टेबल तक शामिल हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर पुलिसकर्मी अपने नए जिले में नहीं गए, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।