उत्तराखंड में चरम पर पहुंची चारधाम यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताए सरकार के खास इंतजाम

CM Dhami on Char Dham Yatra: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन मिल सकें। इसके लिए प्रशासन लगातार मैदान में सक्रिय होकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है।