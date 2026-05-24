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उत्तराखंड में चरम पर पहुंची चारधाम यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताए सरकार के खास इंतजाम

Uttarakhand News: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

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देहरादून

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Aman Pandey

May 24, 2026

cm dhami on char dham yatra arrangements

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताए सरकार के खास इंतजाम

CM Dhami on Char Dham Yatra: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन मिल सकें। इसके लिए प्रशासन लगातार मैदान में सक्रिय होकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है।

यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के आने-जाने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस तैनाती और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रशासन और स्थानीय टीमों को दिए गए विशेष निर्देश

सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जाए और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मिलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही हैं। यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है।

अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को लाभ मिल रहा है। सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर लौटें और भविष्य में भी यहां आने के लिए प्रेरित हों।

श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मौसम और पहाड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यात्रा के दौरान सतर्कता बेहद जरूरी है। सरकार लगातार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने में जुटी हुई है ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से बाबा केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकें।

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Updated on:

24 May 2026 01:48 pm

Published on:

24 May 2026 01:32 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उत्तराखंड में चरम पर पहुंची चारधाम यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताए सरकार के खास इंतजाम

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