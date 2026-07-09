Uttarakhand Rain Alert: 9 से 11 जुलाई तक भारी बारिश का खतरा, कई जिलों में स्कूल बंद, चारधाम यात्रियों के लिए चेतावनी

Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में अगले तीन दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9, 10 और 11 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बिना जरूरत यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। सबसे अधिक असर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में रहने की संभावना है। इन जिलों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए गुरुवार को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। हरिद्वार प्रशासन ने भी विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छुट्टी का आदेश जारी किया है।