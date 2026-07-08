Uttarakhand Literacy: उत्तराखंड को मिला पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी मंजूरी

मात्र दो वर्षों में इसमें 14.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो बेहद सराहनीय है। इस उपलब्धि से राज्य शिक्षा क्षेत्र में नई मिसाल कायम हुई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस उपलब्धि पर राज्यवासियों को बधाई दी और कहा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। अधिकारियों का कहना है कि अब लक्ष्य निरक्षर बचे हुए लोगों को भी मुख्यधारा में लाकर साक्षरता को और मजबूत बनाना है।