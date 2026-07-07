बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: BKTC की कार्रवाई; PA प्रमोद नौटियाल तत्काल प्रभाव से निलंबित

BKTC ने ने प्रशासनिक पारदर्शिता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंदिर समिति ने कार्यालय में तैनात निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नौटियाल को 3 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रमोद नौटियाल पर आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगा था। इस मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए साथ ही 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था।