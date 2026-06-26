Char Dham Yatra: चार धाम यात्रा में 201 लोगों की मौत; 67 दिनों में 40 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे उत्तराखंड

उत्तराखंड में इस सीजन की चार धाम यात्रा शुरू होने के 67 दिनों (19 अप्रैल से 25 जून) में स्वास्थ्य कारणों से 201 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें केदारनाथ में 94, बद्रीनाथ में 63, यमुनोत्री में 26 और गंगोत्री में 18 मौतें हुई हैं। पिछले वर्ष पहले 67 दिनों में मरने वालों की संख्या 142 थी। अधिकारियों का कहना है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के दौरान हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ये मौतें हुई हैं।