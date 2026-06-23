‘यहां अब बहुत डर लग रहा है’, उत्तराखंड गुरुद्वारा विवाद पर श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

धार्मिक स्थल पर मौजूद एक श्रद्धालु ने बताया कि इस समय वहां आम लोगों का जाना भी मुश्किल हो गया है। एक श्रद्धालु ने कहा कि यहां का मेन गेट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पंजाब से आए कुछ निहंग सिखों ने इस पवित्र जगह पर कब्जा कर लिया है और वे अब यहीं रह रहे हैं। कुछ दिनों पहले 3-4 निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत छोटा सा विवाद हुआ था, जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता था। लेकिन अब उस मामूली बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लोग अब यहां आने में हिचकिचा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल है।