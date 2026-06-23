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CM धामी की अपील- अफवाहों पर ध्यान न दें, उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने चारधाम एवं हेमकुंट साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया है। इसके साथ ही सीएम ने भ्रामक खबरें फैलाने और लोगों को बांटने का प्रयास करने वालों को सख्त हिदायत दी है।
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देहरादून

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Vinay Shakya

Jun 23, 2026

Chief Minister Pushkar Singh Dhami

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फोटो- पत्रिका)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चारधाम एवं हेमकुंट साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुख-सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि प्रदेशभर में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का देवभूमि उत्तराखण्ड में हार्दिक स्वागत है।

देवभूमि आस्था, संस्कृति और प्रकृति की धरोहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आस्था, संस्कृति और प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से अपील की कि वे देवभूमि उत्तराखण्ड के शांत वातावरण में अपनी यात्रा का पूर्ण आनंद लें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आई घटनाओं के संबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, प्रशासन एवं पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सभी तथ्यों के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

40 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके चार धाम के दर्शन

सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा के साथ-साथ हेमकुंट साहिब यात्रा भी सुचारु रूप से संचालित हो रही है। चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंट साहिब यात्रा के शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 25 हजार अधिक दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सिख गुरुओं द्वारा स्थापित 3 प्रमुख पवित्र स्थल- हेमकुंट साहिब, रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब हैं। इन तीर्थ स्थानों पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि सभी का सम्मान करना देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं। उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं का 'अतिथि देवो भव:' की भावना के अनुरूप स्वागत एवं सत्कार किया जाता है।

CM की चेतावनी- भ्रामक खबरें फैलाने पर होगी कार्रवाई

सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों से अपील की है कि वे समाज और समुदायों को बांटने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों ने मिल-जुलकर देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीएम ने स्पष्ट किया कि भ्रामक और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सभी धार्मिक स्थल आस्था, श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र हैं, जहां से समाज को सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कोई कृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे या किसी धर्म एवं आस्था को नुकसान पहुंचे। सीएम ने कहा कि संवाद, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से ही सभी समस्याओं का समाधान संभव है।

बैठक में मौजूद रहे कई बड़े अधिकारी

सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई बैठक में बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु और सचिव गृह शैलेश बगौली मौजूद रहे। बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डीजी अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, आईजी श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, अपर सचिव बंशीधर तिवारी और अपर सचिव तृप्ति भट्ट भी उपस्थित रहीं।

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Updated on:

23 Jun 2026 07:03 pm

Published on:

23 Jun 2026 06:59 pm

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