Dehradun Crime News: ‘मम्मी-पापा आई लव यू’, NEET की तैयारी कर रही छात्रा ने लिखा भावुक संदेश, फिर कर ली आत्महत्या

पुलिस इस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर छात्रा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वहीं इस घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते मानसिक दबाव और छात्रों पर पड़ रहे तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते काउंसलिंग और भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके।