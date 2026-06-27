कर्णप्रयाग निहंग मारपीट मामले में बड़ा अपडेट, चमोली जिला कोर्ट ने 4 लोगों की दी जमानत

16 जून को हेमकुंड साहिब के दर्शन करके लौट रहे निहंगों के एक दल की कर्णप्रयाग बाजार में स्थानीय व्यापारियों से किसी बात पर बहस हो गई। बहस के बाद यह विवाद मारपीट में बदल गया। इस दौरान निहंगों ने तलवारों से हमला करके कई स्थानीय लोगों को घायल कर दिया। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बदरीनाथ हाईवे जाम कर दिया और निहंगों की गिरफ्तारी की मांग की। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने 4 निहंगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इस घटना के बाद कर्णप्रयाग में तनाव का माहौल बन गया और सोशल मीडिया पर विवाद तेजी से फैला।