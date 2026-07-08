Ram Mandir Scam: ‘अयोध्या राम मंदिर में चोरी करने वाले को जेल भेजना पर्याप्त नहीं’, चढ़ावा गबन मामले पर जैन आध्यात्मिक गुरू ने जताई नाराजगी

चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया है। इन तीनों आरोपियों को 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जाएगी। तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन में रखा गया है। इस मामले में SOG की टीम ने मिल्कीपुर इलाके में अनुल्प के चाचा और एक सर्राफा कारोबारी को हिरासत में लिया है।