मसूरी होमस्टे केस: पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी नहीं खुला राधा की मौत का राज, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

आईटी प्रोफेशनल पी. राधा गायत्री की मौत की गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उलझ गई है, क्योंकि डॉक्टर मौत के सटीक कारणों का पता नहीं लगा सके हैं। इसके बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। मसूरी के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) राहुल आनंद को इस पूरे मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी या सबूत हो तो वे 17 जुलाई तक एसडीएम कार्यालय में जमा करा सकते हैं।