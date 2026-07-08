नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कूपे को बना दिया ‘हनीमून सुइट’, TTE सस्पेंड, डेकोरेटर पर केस दर्ज

वायरल वीडियो में फर्स्ट एसी कूपे को किसी लग्जरी हनीमून सुइट की तरह सजाया गया था। छत पर गुलाबी और सफेद रंग के गुब्बारे लगाए गए थे, दीवारों पर दिल के आकार की सजावट और पर्दे लगाए गए थे। ताजे फूलों की मालाएं, फूलों की आकर्षक सजावट और हजारों लाल गुलाब की पंखुड़ियों से फर्श और बिस्तर पर दिल का डिजाइन बनाया गया था। कूपे में फेयरी लाइट्स, लव यू लिखा हुआ बड़ा साइन बोर्ड और मोमबत्तियां भी रखी गई थीं।