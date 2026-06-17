पिता के 60वें जन्मदिन पर घर आने वाली थी बेटी, नए फ्लैट में पूजा की थी तैयारी, उससे पहले ही मसूरी के होमस्टे से आई मौत की खबर

जानकारी के मुताबिक गायत्री विजाग की रहने वाली थी और नौकरी के कारण गुरुग्राम शिफ्ट हो गई थी। गायत्री अपने पति सौम्या श्रीचरण के साथ मसूरी घूमने गई थी। श्रीचरण ने पुलिस को बताया कि वे सुबह करीब 3:30 बजे सो गए थे। उन्होंने कहा कि जब वे सुबह जागे, तो अपनी पत्नी को पेशाब के ढेर में बेसुध पाया और उनकी नाक से खून बह रहा था। शव फर्श पर मिला और बेडशीट पर खून के धब्बे दिखे। कमरे में शराब की खाली बोतलें और खाने-पीने का कुछ सामान भी मिला। पति सौम्या श्रीचरण भी आईटी प्रोफेशनल हैं और फिलहाल पुणे में काम करते हैं। दोनों मूल रूप से विजाग के ही रहने वाले थे। रविवार रात गायत्री और सौम्या श्रीचरण मसूरी के एक होमस्टे में रुके हुए थे। सोमवार सुबह मसूरी पुलिस को होमस्टे में गायत्री की मौत की खबर मिली। इस घटना की जानकारी मिलने पर, गायत्री के पिता पारुपुडी सुधाकर, जो सेना से रिटायर्ड हैं, मंगलवार को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मसूरी पहुंचे।