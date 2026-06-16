गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई: अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू

एसीपी ने कहा है कि हमारी टीम ने गहन पूछताछ और तलाशी अभियान चलाकर इन 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र (Identity Cards) बरामद हुए हैं। इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग बांग्लादेश के फोन नंबरों पर कॉल करके वहां रह रहे अपने परिवारों के संपर्क में थे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है।