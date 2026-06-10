गुरुग्राम में उबर ड्राइवर को पर्सनल नंबर देना पड़ा भारी, नंबर ब्लाक कर देने पर भी अलग-अलग नंबरों से फोन लगाकर करता रहा परेशान,

Uber Driver Harassment: गुड़गांव की रहने वाली एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ने सुबह 4 बजे उबर ड्राइवर के साथ हुए अपने एक डरावने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसने पैसेंजर सेफ्टी को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जानकारी के मुताबिक, महिला ने पिकअप लोकेशन पर ड्राइवर से बात करने के लिए अपना पर्सनल नंबर साझा किया था, जिसके बाद ड्राइवर ज्यादा पैसे मांगने लगा और उससे गाड़ी से उतरने से भी रोकने की कोशिश करने लगा। इतना सब होने के बाद जब राइज पूरी हुई महिला अपने घर चली गई तो अलग-अलग नंबरों से फोन करके परेशान करने लगा। इस सब मामले की शिकायत महिला ने जब कंपनी से की तो उन्होंने इस पर एक्शन तो लिया लेकिन ये भी कहा कि ड्राइवर के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर न करें जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर गुस्सा करने लगे।