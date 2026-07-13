गुड़गांव में मर्डर के बाद सुसाइड! AI इंजीनियर ने रूम में किया कलीग का बेरहमी से कत्ल, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पुलिस जता रही आशंका

Gurgaon Engineer Murder: गुरुग्राम में दो युवा इंजीनियरों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले सेक्टर-55 के एक पीजी में 25 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंशराह अय्यूबी की खून से लथपथ लाश मिली। उनके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे और गला भी रेता गया था। इसी बीच करीब 60 किलोमीटर दूर गढ़ी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर उनके साथी इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक का भी शव मिला। जब मामले में जांच आगे बढ़ी तो दोनों मामलों के आपस में तार जुड़े नजर आए। इसी को लेकर पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है।