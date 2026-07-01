13 साल पहले मां से की थी दूसरी शादी, गुरुग्राम में बेटे ने सीने में कुदाल घोंपकर की हत्या; सौतेले पिता ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

शिकायतकर्ता प्रेमपाल ने पुलिस को बताया कि सोमवार देर रात मनोज और उसके सौतेले बेटे शिवम के बीच किसी बात को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि शिवम ने गुस्से में आकर घर में रखी कुदाल उठा ली। उसने आधी रात को सोते या बैठे हुए मनोज पर कुदाल से ताबड़तोड़ कई वार किए। हमला इतना जोरदार था कि मनोज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और अत्यधिक खून बह जाने के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।