13 साल पहले मां से की थी दूसरी शादी, गुरुग्राम में बेटे ने सीने में कुदाल घोंपकर की हत्या; सौतेले पिता ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

गुरुग्राम में बेटे ने सीने में कुदाल घोंपकर की हत्या
Gurugram Pataudi Murder Case: हरियाणा के गुरुग्राम (पटौदी) से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने सौतेले पिता की कुदाल से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पिता के सीने पर कुदाल से कई वार किए, जिससे उसने मौके पर ही तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस की प्राथमिक जांच (प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन) में सामने आया है कि मृतक मनोज ने करीब 13 साल पहले आरोपी शिवम उर्फ शिवा की मां से शादी की थी। शिवम इस रिश्ते से शुरू से ही बेहद नाराज था और मां की इस दूसरी शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि शादी के बाद से ही वह अपने सौतेले पिता मनोज से नफरत करता था और उनके बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होता रहता था।
शिकायतकर्ता प्रेमपाल ने पुलिस को बताया कि सोमवार देर रात मनोज और उसके सौतेले बेटे शिवम के बीच किसी बात को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि शिवम ने गुस्से में आकर घर में रखी कुदाल उठा ली। उसने आधी रात को सोते या बैठे हुए मनोज पर कुदाल से ताबड़तोड़ कई वार किए। हमला इतना जोरदार था कि मनोज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और अत्यधिक खून बह जाने के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के हसलपुर गाँव का रहने वाला था। वह पिछले काफी समय से पटौदी में अपने परिवार के साथ रह रहा था और मजदूरी या अन्य काम करके परिवार का भरण-पोषण कर रहा था।
घटना की सूचना मिलते ही पटौदी थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने कपड़े, कुदाल और अन्य आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने प्रेमपाल की शिकायत के आधार पर आरोपी सौतेले बेटे शिवम उर्फ शिवा के खिलाफ हत्या (आईपीसी/बीएनएस की संबंधित धाराओं) का मामला दर्ज कर लिया है।
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