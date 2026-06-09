‘ये तुम्हारा बेटा नहीं है’ सुनते ही भड़का पति, पत्नी और बेटे को गोलियों से भून दिया; गुरुग्राम डबल मर्डर में बड़ा खुलासा

बीते शनिवार की रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखा झगड़ा शुरू हो गया। शोर सुनकर जब बेटा प्रशांत अपनी मां को बचाने और बीच-बचाव करने पहुंचा, तो वह फिर से अपनी मां के पक्ष में खड़ा हो गया। इस पर गुस्से में तमतमाए पिता ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा कि 'ये मेरा बेटा नहीं है।' इस बार पत्नी आशा भी अपना आपा खो बैठीं और उन्होंने गुस्से में पलटकर जवाब दे दिया। पति पर गुस्से करते हुए कहा कि 'हां, ये तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा बेटा है।' बस, यह एक वाक्य सुनते ही अनिल कुमार के सिर पर खून सवार हो गया। वह इस कदर आगबबूला हुआ कि तुरंत कमरे से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल लाया और दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।