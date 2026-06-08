2 दिन CJP प्रदर्शन में ड्यूटी, फिर रोहतक में कार से मिली दिल्ली पुलिसकर्मी की लाश; दम घुटने की आशंका

वहीं, इस मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बड़े प्रदर्शन को देखते हुए कांस्टेबल सुधीर की विशेष अरेंजमेंट ड्यूटी लगाई गई थी। प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुधीर पिछले दो दिनों से लगातार लंबी ड्यूटी कर रहे थे और बेहद थके होने के कारण घर भी नहीं लौट पाए थे। उनका कहना है कि रविवार शाम को जब उनकी ड्यूटी खत्म हुई, तो वह अपने घर के लिए रवाना हुए। अनुमान लगाया जा रहा है कि थकान अधिक होने के कारण उन्होंने हाईवे किनारे गाड़ी रोककर आराम करने का फैसला किया। कार की ड्राइवर सीट पूरी तरह से पीछे की ओर 'रेस्ट पोजीशन' में खिसकाई हुई थी और गाड़ी के सभी शीशे पूरी तरह बंद थे, जिसके कारण कार के भीतर ऑक्सीजन की कमी होने या दम घुटने की आशंका जताई जा रही है।