Rohtak fire news: AC कंप्रेसर ब्लास्ट के बाद 10 दुकानों में लगी आग, 5 लोगों के फंसे होने की खबर, इलाका खाली कराया गया

जानकारी के मुताबिक, घटना मंगलवार दोपहर डी-पार्क के पास स्थित एक जूते के शोरूम का है। जहां अचानक AC का कंप्रेसर फटने से आग भड़क जाती है और कुछ ही देर में आग आस-पास की दस दुकानों को तेज लपटों से घेर लेती है। आग की सूचना मिलते ही DC सचिन गुप्ता, SP गौरव राजपुरोहित और IG सिमरदीप सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और हालाल ना बिगड़े इसके लिए व्यवस्था संभालने लगे। घटना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी से करीब 50 मीटर दूरी पर हुई। आसपास के एरिया को खाली कराया गया है।