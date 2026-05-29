दिल्ली: पूर्व IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत, घर में एसी फटने के बाद धुएं से दम घुटा!

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पड़ोसी महिला ने बताया कि हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरातफरी मच गई थी। फायर ब्रिगेड को आने में 20-25 मिनट लग गए। दमकल अधिकारियों का कहना था कि उन्हें घर की लोकेशन नहीं मिल रही थी, गली बहुत संकरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां कोई संकरी गली नहीं है, आसानी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व अधिकारी और उनकी पत्नी अकेले ही अपने स्टाफ के साथ यहां रहते हैं। वो इतने बड़े पद से रिटायर हुए, इसके बाद भी उनके पास मदद पहुंचने में इतना वक्त लग गया। तो किसी आम आदमी का क्या होगा।