29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली: पूर्व IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत, घर में एसी फटने के बाद धुएं से दम घुटा!

Dhanendra Kumar AC blast: भीषण गर्मी के चलते दिल्ली- NCR में AC फटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। घर में AC से लगने वाली आग ने लोगों को डरा दिया है। अब तक मई के महीने में एसी से कुल 10 जानें जा चुकी हैं। गुरूवार रात पूर्व IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की भी AC फटने के बाद दम घुटने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

May 29, 2026

Dhanendra Kumar IAS

photo x handle

Delhi AC blast news: दिल्ली के हौज खास इलाके में रहने वाले रिटायर्ड IAS अधिकारी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के पहले चेयरमैन रहे धनेंद्र कुमार के घर पर अचानक गुरूवार रात सवा 11 बजे एसी ब्लास्ट हो गया। जिसके कारण कुमार का दम घुटने लगा। इसके बाद दिल्ली के AIIMS ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वो 80 साल केे थे। अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में उनका बेटा भी घायल हुआ है जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।

घटना के दौरान 5 लोग थे घर में

बताया जा रहा है कि इस घटना के समय घर में परिवार के सदस्यों और घरेलू सहायकों को मिलाकर कुल पांच लोग मौजूद थे। वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में कुल 25 मिनट लग गए। पुलिस और फायर कर्मियों ने मिलकर घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया।

फायर ब्रिगेड के देरी पर भड़की पड़ोसी महिला

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पड़ोसी महिला ने बताया कि हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरातफरी मच गई थी। फायर ब्रिगेड को आने में 20-25 मिनट लग गए। दमकल अधिकारियों का कहना था कि उन्हें घर की लोकेशन नहीं मिल रही थी, गली बहुत संकरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां कोई संकरी गली नहीं है, आसानी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व अधिकारी और उनकी पत्नी अकेले ही अपने स्टाफ के साथ यहां रहते हैं। वो इतने बड़े पद से रिटायर हुए, इसके बाद भी उनके पास मदद पहुंचने में इतना वक्त लग गया। तो किसी आम आदमी का क्या होगा।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आग AC के इनडोर यूनिट में ब्लास्ट के कारण लगी थी। क्राइम ब्रांच टीम घटनास्थल की गंभीरता से जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। पुलिस को अभी तक किसी गड़बड़ी या साजिश का कोई संकेत नहीं मिला है।

कौन थे धनेंद्र कुमार?

धनेंद्र कुमार का जन्म 1946 में हुआ था। वह 1968 बैच के आईएएस अधिकारी थे। अपने लंबे करियर में उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार में कई बड़े पदों पर काम किया। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के तहत रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम किया। इसके अलावा वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं।

कब बनें CCI के चेयरमैन

फरवरी 2009 में उन्हें CCI का पहला चेयरमैन बनाया गया और वो जून 2011 तक इस पद पर रहे। CCI वो सरकारी संस्था है जो देखती है कि बाजार में बड़ी कंपनियां कहीं अपना एकाधिकार तो नहीं जमा रहीं और छोटी कंपनियों के साथ गलत नहीं हो रहा। उनके कार्यकाल में भारत में प्रतिस्पर्धा कानून को लागू करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए।

ये भी पढ़ें

गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा: 15वीं मंजिल से गिरकर J&K बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की मौत, एक लापरवाही ने ली जान
गुडगाँव
gurugram news jk bank assistant manager dies

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Updated on:

29 May 2026 12:52 pm

Published on:

29 May 2026 12:39 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली: पूर्व IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत, घर में एसी फटने के बाद धुएं से दम घुटा!

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

कॉकरोच जनता पार्टी को झटका! दिल्ली हाईकोर्ट ने X अकाउंट बहाल करने से साफ किया इनकार, कहा- कंटेंट आपत्तिजनक

Cockroach Janata Party
राष्ट्रीय

सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी से मिले सिद्धारमैया, राज्यसभा के ऑफर पर बताया अपना प्लान

Karnataka Politics Siddaramaiah
राष्ट्रीय

केरल के बाद कर्नाटक में बिना किसी विरोध के कांग्रेस का मुख्यमंत्री

Karnatka CM
नई दिल्ली

दिल्ली के राजिंदर नगर में बंद घर में मिलीं दो बुजुर्ग महिलाओं की लाश, किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं

Delhi elderly death
नई दिल्ली

World Menstrual Hygiene Day : पीरियड्स हाइजीन से लेकर अंधविश्वास तक; AIIMS की डॉक्टर से इसके बारे में समझिए

World Menstrual Hygiene Day,Period myths and facts, Menstrual hygiene tips doctor,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.