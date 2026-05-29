दिल्ली में बैन रहेगी Absolut Vodka की शराब, 3000 करोड़ के टैक्स बकाया मामले में हाई कोर्ट का फैसला

सीसीआई ने भी पर्नोड रिकार्ड के खिलाफ जांच के आदेश दिए है। यह मामला 2021 में लागू दिल्ली आबकारी नीति के तहत शराब विक्रेताओं को बैंक लोन दिलाने के लिए पर्नोड रिकार्ड द्वारा दिए गए कॉरपोरेट गारंटी से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी ने शराब लाइसेंस के लिए बोली लगाने वाले रिटेलर्स की मदद के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की गारंटी दी। बदले में रिटेलर्स ने पर्नोड रिकार्ड के उत्पादों को दुकानों में ज्यादा जगह और बेचने में प्राथमिकता दी।