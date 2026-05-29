पंजाब, दिल्ली सहित चार राज्यों में बदले प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा ने की संगठनात्मक बदलाव की शुरूआत

गौरतलब है कि पंजाब में अगले वर्ष फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। वहां पार्टी ने सुनील जाखड़ के स्थान पर बरनाला के पूर्व विधायक ढिल्लो को पार्टी की कमान सौंप कर मिशन पंजाब की शुरुआत कर दी है। ढिल्लो भी पहले कांग्रेस में रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली की नियुक्तियों में इन राज्यों की स्थानीय स्थितियों के साथ ही पंजाब के सियासी समीकरणों से जोड़ कर देखा जा रहा है। रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना गुप्ता पानीपत की जिलाध्यक्ष रही हैं। वहीं केन्द्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा पंजाबी समुदाय से आते हैं और दिल्ली के पंजाबी समुदाय का पंजाब में भी काफी प्रभाव है। त्रिपुरा में विधायक अभिषेक देबरॉय को जिम्मेदारी सौंपी गई है।