गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा: 15वीं मंजिल से गिरकर J&K बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की मौत, एक लापरवाही ने ली जान

अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटें आने के कारण शाम को इलाज के दौरान आदिल ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या शॉफ्ट के पास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। इस हादसे के बाद से आदिल के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।