गुरुग्राम में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर खूनी हमला, भाई को लगे 25 टांके, लव जिहाद का आरोप

Gurugram Crime News: हरियाणा के गुरुग्राम से एक बेहद हैरान करने वाला और खतरनाक मामला सामने आया है। यहां के न्यू पालम विहार इलाके में एक युवती पर बुरी नियत रखने का विरोध करने पर पूरे परिवार पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस खूनी संघर्ष में युवती के भाई के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उसे अस्पताल में 25 टांके लगाने पड़े। घटना के बाद इलाके में तनाव है और दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताते हुए रोष जाहिर किया है।