18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुडगाँव

गुरुग्राम में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर खूनी हमला, भाई को लगे 25 टांके, लव जिहाद का आरोप

Love Jihad Allegation: गुरुग्राम के न्यू पालम विहार में एक विशेष समुदाय के युवक ने युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवती का भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे 25 टांके आए हैं। घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

2 min read
Google source verification

गुडगाँव

image

Pooja Gite

May 18, 2026

Gurugram Crime News

PHOTO PATRIKA

Gurugram Crime News: हरियाणा के गुरुग्राम से एक बेहद हैरान करने वाला और खतरनाक मामला सामने आया है। यहां के न्यू पालम विहार इलाके में एक युवती पर बुरी नियत रखने का विरोध करने पर पूरे परिवार पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस खूनी संघर्ष में युवती के भाई के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उसे अस्पताल में 25 टांके लगाने पड़े। घटना के बाद इलाके में तनाव है और दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताते हुए रोष जाहिर किया है।

नौकरी से निकालने का लिया बदला

शिकायत के अनुसार, पीड़ित युवक न्यू पालम विहार इलाके में एक ढाबा चलाता है। उसने अपनी दुकान पर एक विशेष समुदाय के युवक को काम पर रखा था। आरोप है कि वह युवक ढाबा संचालक की चचेरी बहनों पर लगातार गंदी नजर रख रहा था और उन्हें परेशान करता था। जब बहनों ने तंग आकर अपने भाई को इस बात की जानकारी दी, तो भाई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को नौकरी से निकाल दिया और उसे दोबारा न दिखने की चेतावनी दी।

धारदार हथियारों से किया जानलेवा वार

नौकरी से निकाले जाने और विरोध किए जाने से बौखलाए आरोपी ने रविवार को अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और योजना बनाकर ढाबा संचालक के घर और दुकान पर धावा बोल दिया। आरोपियों के हाथों में चाकू और अन्य धारदार हथियार थे। उन्होंने आते ही पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में ढाबा संचालक को गंभीर हालत में लहूलुहान कर दिया गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को भी चाकू के वार से चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

विश्व हिंदू परिषद ने जताया कड़ा विरोध

घटना की सूचना मिलते ही बजघेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दूसरी तरफ, इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। विश्व हिंदू परिषद VHP ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठन का आरोप है कि यह सीधा-सीधा हिंदू लड़कियों को टारगेट करने और लव जिहाद में फंसाने का कोशिश था। परिषद ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गहराई से जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें

‘दिल्ली में स्कूल और बसों में सुरक्षित नहीं हैं बच्चियां’, चलती बस गैंगरेप केस पर भड़के AAP नेता मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली
manish sisodia attacks bjp

ये भी पढ़ें

इलाज के पैसे नहीं, पति को टीबी और 3 बेटियां, दिल्ली बस कांड की पीड़िता ने बयां की अपनी बेबसी
नई दिल्ली
delhi moving bus gangrape case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

18 May 2026 01:14 pm

Published on:

18 May 2026 01:11 pm

Hindi News / Haryana / Gurgaon / गुरुग्राम में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर खूनी हमला, भाई को लगे 25 टांके, लव जिहाद का आरोप

बड़ी खबरें

View All

गुडगाँव

हरियाणा

ट्रेंडिंग

NEET Paper Leak: एक-एक पेपर की कॉपी 10 से 15 लाख में बेची, 400 से अधिक सवाल, चौंकाने वाला खुलासा

NEET Paper Leak
गुडगाँव

गुरुग्राम में पुलिस एनकाउंटर: गोली लगने से एक बदमाश की मौत, दूसरा घायल; फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर की थी फायरिंग

Gurugram Police Encounter
गुडगाँव

एल्विश यादव को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे 10 करोड़ रुपये

Elvish Yadav Extortion Case
गुडगाँव

‘सुसाइड नोट में 17 बार सॉरी’: गुरुग्राम में 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, मोबाइल चैट ने खोले प्रताड़ना के राज

Gurugram Student Suicide Case
गुडगाँव

गुरुग्राम: भीषण सड़क हादसे ने छीनी तीन जिंदगी, तेज रफ्तार ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे; पटवारी व पूर्व सैनिक की मौत

Gurugram Truck Car Collision
गुडगाँव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.