NEET Paper Leak: एक-एक पेपर की कॉपी 10 से 15 लाख में बेची, 400 से अधिक सवाल, चौंकाने वाला खुलासा

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि परीक्षा माफिया ने पकड़े जाने से बचने के लिए असली प्रश्नपत्र को सीधे तौर पर नहीं बेचा, बल्कि उसे ‘गेस पेपर’ का नाम देकर छात्रों तक पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक इस गेस पेपर में 400 से ज्यादा सवाल शामिल किए गए थे, जिनके बीच बड़ी चालाकी से 3 मई को होने वाली परीक्षा के बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के 45 असली सवाल छिपाए गए थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि सिंडिकेट ने छात्रों और अभिभावकों को यह भरोसा दिलाया था कि यदि वे सिर्फ इन चुनिंदा सवालों को याद कर लें, तो परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। इसी रणनीति के जरिए माफिया ने पेपर लीक को ‘गेस पेपर’ के नाम पर छिपाने की कोशिश की।