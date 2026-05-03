अश्लील बातें, गंदे इशारे और फेल करने की धमकी; गुरुग्राम में 9वीं की 27 छात्राओं ने सरकारी टीचर पर लगाए गंभीर आरोप

छात्राओं ने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाते हुए 24 अप्रैल को ही स्कूल के प्रधानाचार्य सुशील कुमार को एक औपचारिक लिखित शिकायत सौंप दी थी. हालांकि, छात्राओं का यह गंभीर आरोप है कि प्रधानाचार्य ने इस मामले पर त्वरित और कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय इसे ठंडे बस्ते में डालने और दबाने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को कमतर आंकते हुए, प्रधानाचार्य ने जिला शिक्षा विभाग को ईमेल के माध्यम से केवल दो लाइनों की एक संक्षिप्त सूचना भेजी। इस सूचना में शिक्षक के आचरण की जांच करने के बजाय उन्हें केवल 'मानसिक रूप से अस्वस्थ' बताकर बचाव करने की कोशिश की गई, जिससे विभाग में यह संदेश गया कि यह अनुशासनहीनता का नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है. प्रधानाचार्य की इस कार्यप्रणाली ने न केवल छात्राओं के भरोसे को तोड़ा, बल्कि विभाग को भेजी गई इस अधूरी जानकारी के कारण मामले में उचित जांच शुरू होने में भी देरी हुई।