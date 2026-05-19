वीडियो कॉल पर पिस्तौल दिखाना पड़ा भारी; सीने में लगी गोली, रोहतक में दूल्हा बनने से पहले जेल पहुंचा दोस्त

Rohtak Crime News: हरियाणा के रोहतक जिले के डोभ गांव में बीते 7 मई को हुई युवक आनंद की संदिग्ध मौत के मामले ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। जिस दोस्त राहुल को 15 मई को सेहरा सजाकर दूल्हा बनना था, वह अपनी शादी से ठीक पहले आनंद की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहुल और उसके एक अन्य साथी मंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, राहुल के परिजनों ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि आनंद की मौत कोई हत्या नहीं बल्कि एक दुखद हादसा (आत्महत्या या मिसफायर) है, और आनंद के परिवार ने रंजिश के तहत उनके निर्दोष बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाकर उसकी शादी और जिंदगी दोनों बर्बाद कर दी।