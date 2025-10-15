ASI संदीप सुसाइड मामले में आया नया मोड़, IPS पूरन की पत्नी समेत चार पर केस दर्ज

ASI Sandeep Suicide Case: हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल के ASI संदीप लाठर की आत्महत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को संदीप ने सेवा रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। परिजनों की शिकायत पर सदर थाने में FIR दर्ज हो गई है। इसमें पूर्व IPS वाई. पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार, उनके भाई व AAP विधायक अमन रतन (कुछ रिपोर्ट्स में अमित रतन), पूरन के गनमैन सुशील कुमार और एक अन्य व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। FIR आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में दर्ज की गई है। संदीप के सुसाइड नोट और वीडियो में पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव, रिश्वतखोरी और महिलाओं के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे।