Raghopur Seat: क्या तेजस्वी लगा पाएंगे हैट्रिक! दांव पर है लालू परिवार की विरासत, जानें राघोपुर विधानसभा का इतिहास

1951 में अस्तित्व में आई राघोपुर सीट शुरू में सामान्य रही। 1952 से 1990 तक विभिन्न दलों के उम्मीदवार जीते, लेकिन 1995 में लालू प्रसाद के मैदान में उतरने से यह सुर्खियों में आई। लालू ने सोनपुर से दो बार विधायक रहने के बाद यहां से 1995 और 2000 में जीत हासिल की। 2000 में राबड़ी देवी ने उपचुनाव जीता और 2005 में फिर सफलता दोहराई। 2010 में राजद को हार मिली, जब जदयू के सतीश कुमार ने जीत दर्ज की। लेकिन 1998 के बाद से राजद का दबदबा कायम है। तेजस्वी ने 2015 में बीजेपी के सतीश कुमार को हराया और 2020 में फिर जीतकर परिवार की लेजसी को आगे बढ़ाया। इस इतिहास से साफ है कि राघोपुर राजद का गढ़ है, जहां जातीय समीकरण और लालू की छवि अहम भूमिका निभाती है।