बिहार चुनाव: NDA में नाराजगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात, जानें क्या कहा

कुशवाहा ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, गृह मंत्री से हमारी अच्छी चर्चा हुई। बिहार चुनाव को लेकर विमर्श हुआ। उम्मीद है कि आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। बिहार में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। सभी घटक दल पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने महुआ विधानसभा सीट पर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि गठबंधन एकजुट है और सभी मतभेद बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे।