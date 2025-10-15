‘क्या मुझे बिहार चुनाव लड़ना चाहिए’: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जनता से पूछा सवाल

ज्योति सिंह (Photo- Instagram /jyotipsingh999)
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी सुर्खियों में छाई हुई है। पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे है। ज्योति सिंह का कहना है कि पवन सिंह उनके साथ रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहते हैं और उन्हें छोड़ना चाहते हैं। वहीं, पवन ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव लड़ने के लिए वो सब कर रही हैं। अब ज्योति सिंह ने खुद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से मदद की अपील की है। बता दें कि पवन सिंह पहले ही साफ कर दिया है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगे।
ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए जनता से सवाल किया है कि क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़े या नहीं। उन्होंने ये फैसला काराकाट जनता के ऊपर छोड़ा है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, मैं अजीब सी असमंजस में हूं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिहार चुनाव लडूं या नहीं लडूं। मैं आपके जवाब और सलाह दोनों की उम्मीद कर रही हूं।
सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी कल यानी गुरुवार को काराकाट की जनता से मिलने जा रही हैं। वहीं जनता से इस मुद्दे पर बात करेंगी। ज्योति का कहना है कि इस मसले पर उन्होंने कई लोगों से बात की लेकिन 50-50 फीसदी का रिस्पांस मिला है, जिससे वो कंफ्यूज हो गई हैं। अब ज्योति चुनाव में उतरेंगी या नहीं, ये तो गुरुवार को ही पता चलेगा।
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ज्योति को पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जीत की संभावना है। एक यूजर ने लिखा, भाभी जी, आप राजद से चुनाव लड़िए, हमारा आपको फुल सपोर्ट रहेगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, आप यदि चुनाव लड़ती हैं तो पवन सिंह से भी ज्यादा राजनीति में नाम कमाएंगी क्योंकि आप शिक्षित महिला हैं। आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ यूजर्स उन्हें राजनीति में नहीं उतरने की सलाह भी दे रहे हैं।
