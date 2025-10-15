‘क्या मुझे बिहार चुनाव लड़ना चाहिए’: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जनता से पूछा सवाल

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी सुर्खियों में छाई हुई है। पवन ​सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे है। ज्योति सिंह का कहना है कि पवन सिंह उनके साथ रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहते हैं और उन्हें छोड़ना चाहते हैं। वहीं, पवन ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव लड़ने के लिए वो सब कर रही हैं। अब ज्योति सिंह ने खुद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से मदद की अपील की है। बता दें कि पवन सिंह पहले ही साफ कर दिया है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगे।