फिर ऑनर किलिंग की भेट चढ़ा प्यार, लव मैरिज से नाराज भाई ने बहन की छाती में दागी पांच गोलियां

मृतका सपना और उसका भाई संजू (फोटो-पत्रिका ग्राफिक्स)
हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग का एक शर्मनाम मामला सामने आया है। यहां बहन के लव मैरिज करने से नाराज एक भाई ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी है। इस दौरान महिला का बचाव करने बीच में आए देवर को भी आरोपी भाई ने गोली मार दी जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। मृतका की पहचान 23 वर्षीय सपना के रूप में हुई है जो कि काहनी गांव की रहने वाली थी। सपना ने तीन साल पहले इसी गांव में रहने वाले सूरज से शादी की थी। दोनों स्कूल के समय से एक दूसरे के साथ थे।
शादी के बाद से सपना और सूरज गांव से बाहर रह रहे थे और कुछ ही समय पहले गांव वापस लौटे थे। इसी बात से उसका भाई, संजू नाराज था जिसके कारण उसने बहन की हत्या की साजिश रची। सपना और सूरज का एक बेटा भी है, जो इसी महीने की 22 तारीख को 2 साल का होगा।। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें संजू अपने साथियों के साथ सपना के घर में जाते और वहां से बाहर आते हुए देखा गया है।
सपना की सास निर्मला ने बताया कि, बुधवार रात को घटना के समय सपना और मेरा छोटा बेटा साहिल घर में थे। सपना का पति ऑटो चलाता है और घटना के समय वह काम पर था। 9 बजकर 40 मिनट पर हमने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि सपना का भाई संजू को अपने तीन साथियों के साथ हमारे घर में घुस रहा है। हम सब डर गए और इतने में संजू और उसके साथी घर में घुस गए और उन्होंने एक के बाद एक सपना की छाती में पांच गोलियां मारी, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
निर्मला ने आगे बताया कि, सपना की आवाज सुन कर साहिल उसकी मदद करने दौड़ा तो हमलावरों ने उसे भी गोली मार दी। गोली उसकी छाती के आर-पार हो गई और उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि, हमलावर सपना के साथ साथ सूरज को भी मारना चाहते थे लेकिन वह घर पर नहीं होने की वजह से बच गया। घटना के बाद सूरज ने अपने साले संजू और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है लेकिन अभी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग