फिर ऑनर किलिंग की भेट चढ़ा प्यार, लव मैरिज से नाराज भाई ने बहन की छाती में दागी पांच गोलियां

हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग का एक शर्मनाम मामला सामने आया है। यहां बहन के लव मैरिज करने से नाराज एक भाई ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी है। इस दौरान महिला का बचाव करने बीच में आए देवर को भी आरोपी भाई ने गोली मार दी जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। मृतका की पहचान 23 वर्षीय सपना के रूप में हुई है जो कि काहनी गांव की रहने वाली थी। सपना ने तीन साल पहले इसी गांव में रहने वाले सूरज से शादी की थी। दोनों स्कूल के समय से एक दूसरे के साथ थे।